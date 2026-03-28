СМИ: Иран готовится к резкому повороту в войне с Израилем и США
- 28.03.2026, 15:04
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Законопроект предусматривает три ключевых шага.
Иранский режим может прибегнуть к «последнему аргументу» в ходе боевых действий в регионе и ослабления позиций, пишет cursorinfo.co.il.
В парламент Ирана был представлен законопроект о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если инициатива будет принята, это может стать серьезным поворотом в ядерной политике Тегерана и кардинально изменить баланс сил в регионе. Подтверждение этой информации дал депутат Меджлиса Малек Шариати Ниясар.
Законопроект предусматривает три ключевых шага:
Официальное прекращение участия Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия.
Отмену национального закона, закрепляющего обязательства страны по ядерной сделке.
Формирование нового соглашения с союзниками, обеспечивающего свободное развитие ядерных технологий.
«Договор ДНЯО не только не защитил нашу страну от угрозы со стороны ядерных держав, но и наши ядерные объекты неоднократно подвергались атакам, а сами международные документы и соглашения фактически полностью игнорировались», — подчеркнул спикер комиссии по национальной безопасности Ибрахим Резаи.