Россияне пытались ударить дронами «Гербера», но ВСУ опередили их 28.03.2026, 16:36

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Операторы СБС сработали на опережение.

На Донецком направлении операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Украины обнаружили экипажи противника во время подготовки к выпуску БпЛА типа «Гербера». Точным ударом запуск беспилотников, которые РФ использует против гражданского населения, был сорван.

Как сообщает официальный Telegram-канал СБС, в то же время пилоты 413-го полка СБС «Рейд» выследили и поразили российский зенитный ракетный комплекс «Тор».

БпЛА «Гербера» является относительно новой разработкой оккупантов, которую они часто применяют как фальш-цели для истощения украинской ПВО или для проведения разведки.

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