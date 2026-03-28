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Россияне пытались ударить дронами «Гербера», но ВСУ опередили их

  • 28.03.2026, 16:36
  • 5,034
Россияне пытались ударить дронами «Гербера», но ВСУ опередили их

Операторы СБС сработали на опережение.

На Донецком направлении операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Украины обнаружили экипажи противника во время подготовки к выпуску БпЛА типа «Гербера». Точным ударом запуск беспилотников, которые РФ использует против гражданского населения, был сорван.

Как сообщает официальный Telegram-канал СБС, в то же время пилоты 413-го полка СБС «Рейд» выследили и поразили российский зенитный ракетный комплекс «Тор».

БпЛА «Гербера» является относительно новой разработкой оккупантов, которую они часто применяют как фальш-цели для истощения украинской ПВО или для проведения разведки.

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