Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии

Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии24
- 28.03.2026, 18:25
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По его словам, Эр-Рияд должен изменить тон общения с Вашингтоном.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман не ожидал такого развития событий и теперь вынужден изменить свое поведение по отношению к США.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
- Он не думал, что придется целовать меня в задницу. Он действительно не думал. Он думал, что это будет просто очередной американский президент-неудачник, при котором страна скатится вниз, но теперь он должен быть любезен со мной, – сказал Трамп.
Глава Белого дома пояснил, что саудовский принц якобы рассчитывал на слабость США, однако ситуация изменилась. После этого Трамп добавил, что Эр-Рияд должен изменить тон общения с Вашингтоном.
Примечательно, что еще несколько дней назад Трамп назвал принца воином и заявил, что Саудовская Аравия сражается на одной стороне с США.