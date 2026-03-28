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Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии

24
  • 28.03.2026, 18:25
  • 16,644
Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии

По его словам, Эр-Рияд должен изменить тон общения с Вашингтоном.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман не ожидал такого развития событий и теперь вынужден изменить свое поведение по отношению к США.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

- Он не думал, что придется целовать меня в задницу. Он действительно не думал. Он думал, что это будет просто очередной американский президент-неудачник, при котором страна скатится вниз, но теперь он должен быть любезен со мной, – сказал Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что саудовский принц якобы рассчитывал на слабость США, однако ситуация изменилась. После этого Трамп добавил, что Эр-Рияд должен изменить тон общения с Вашингтоном.

Примечательно, что еще несколько дней назад Трамп назвал принца воином и заявил, что Саудовская Аравия сражается на одной стороне с США.

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