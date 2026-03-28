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Вице-президент США: Можно утверждать, что цели войны с Ираном уже достигнуты

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  • 28.03.2026, 19:01
  • 3,460
Вице-президент США: Можно утверждать, что цели войны с Ираном уже достигнуты

По его словам, США выполнили подавляющее большинство своих военных задач.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире подкаста «Benny Show», отвечая на вопрос о росте цен на бензин из-за войны с Ираном, заявил, что США «выполнили подавляющее большинство своих военных задач» и можно даже утверждать, что цели уже достигнуты.

«Президент намерен воевать еще некоторое время, чтобы гарантировать: как только мы закончим, нам не придется возвращаться к этому очень и очень долго», – сказал Вэнс.

«Эта страна угрожает нам всеми возможными способами. Они все еще пытаются создать ядерное оружие. Нам нужно нейтрализовать их возможности на очень длительный срок, и в этом заключается цель», – добавил он.

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