Украинские морпехи 37-й бригады отбили самую масштабную атаку с начала года 1 28.03.2026, 19:23

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Россиян разгромили под Александровкой.

Силы обороны Украины отбили самый масштабный штурм оккупантов на Александровском направлении с начала года. Ситуация полностью стабилизирована, враг понес значительные потери в технике и живой силе.

Официальный Telegram-канал 37-й отдельной украинской бригады морской пехоты сообщает, что утром 28 марта 2026 года противник предпринял попытку масштабного наступления в операционной полосе бригады. Для штурма россияне привлекли тяжелую бронированную технику и значительное количество пехоты.

По словам военных, это была самая мощная атака на данном отрезке фронта за последние месяцы.

«Благодаря слаженным действиям наших подразделений, по состоянию на 14:00 ситуация полностью стабилизирована, попытки штурмовых действий противника остановлены», - отметили в бригаде.

По результатам противостояния украинские защитники нанесли противнику ощутимые потери.

В частности, безвозвратные потери личного состава составили 27 человек, еще один оккупант получил ранения.

«Только за первую половину текущих суток потери личного состава и техники противника превысили суммарные показатели предыдущих трех суток ведения боевых действий», - уточнили в подразделении.

Также были уничтожены и поражены единица танковой техники, два квадроцикла и два мотоцикла захватчиков.

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