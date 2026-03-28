закрыть
8 июля 2026, среда, 5:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские морпехи 37-й бригады отбили самую масштабную атаку с начала года

1
  • 28.03.2026, 19:23
  • 6,474
Украинские морпехи 37-й бригады отбили самую масштабную атаку с начала года

Россиян разгромили под Александровкой.

Силы обороны Украины отбили самый масштабный штурм оккупантов на Александровском направлении с начала года. Ситуация полностью стабилизирована, враг понес значительные потери в технике и живой силе.

Официальный Telegram-канал 37-й отдельной украинской бригады морской пехоты сообщает, что утром 28 марта 2026 года противник предпринял попытку масштабного наступления в операционной полосе бригады. Для штурма россияне привлекли тяжелую бронированную технику и значительное количество пехоты.

По словам военных, это была самая мощная атака на данном отрезке фронта за последние месяцы.

«Благодаря слаженным действиям наших подразделений, по состоянию на 14:00 ситуация полностью стабилизирована, попытки штурмовых действий противника остановлены», - отметили в бригаде.

По результатам противостояния украинские защитники нанесли противнику ощутимые потери.

В частности, безвозвратные потери личного состава составили 27 человек, еще один оккупант получил ранения.

«Только за первую половину текущих суток потери личного состава и техники противника превысили суммарные показатели предыдущих трех суток ведения боевых действий», - уточнили в подразделении.

Также были уничтожены и поражены единица танковой техники, два квадроцикла и два мотоцикла захватчиков.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский