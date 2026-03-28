В России задержали второго за два дня вице-мэра 4 28.03.2026, 21:35

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Его обвиняют в махинациях.

Сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра Челябинска Александра Астахова — это уже второй случай задержания вице-мэра в России за последние два дня. Об этом сообщают РБК, ТАСС, а также региональные СМИ со ссылкой на источники.

Астахов оказался под подозрением в ходе расследования дела о махинациях в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведение» (МУП «ПОВВ»). Кроме того, силовики задержали начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова.

Накануне, 27 марта, по подозрению в крупных хищениях бюджетных средств были задержаны вице-мэр Сочи Евгений Горобец, а также главы правового департамента и управления муниципального земельного контроля Роман Рябцев и Аслан Ачмизов. По информации источника ТАСС, уголовное дело в отношении сочинских чиновников связано с коррупцией почти на 12 млн рублей. Задержанным вменяют посредничество во взяточничестве и превышение должностных полномочий, пишет Baza.

Астахов занимает пост заместителя мэра по городскому хозяйству с октября 2019 года. Как отмечает портал «74», он неоднократно поднимал проблемные вопросы: отопление, подтопления из-за забитых ливневок, опрессовки, уборка снега с крыш, коммунальные аварии, отлов бездомных собак. В августе Астахову исполнится 43 года. Ранее он работал управляющим делами гордумы Челябинска и занимал пост заместителя директора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

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