Контрабандные воздушные шары упали в лесу под Варшавой 6 28.03.2026, 22:32

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Они прилетели со стороны Беларуси.

В Мазовецком воеводстве Польши обнаружили два воздушных шара с контрабандой — к ним были прикреплены пакеты с нелегальными сигаретами. По предварительным данным, они могли прилететь со стороны Беларуси, передает RMF 24.

Инцидент произошел 28 марта в лесу возле деревни Рудник, недалеко от города Минск-Мазовецкий, примерно в 50 километрах от Варшавы. О находке сообщили местные жители, после чего на место прибыли экстренные службы.

Полиция подтвердила, что речь идет о двух так называемых «контрабандных шарах». К ним были прикреплены пакеты, внутри которых находились нелегальные сигареты — всего около 4 тысяч штук. Шары упали вдали от жилых построек, поэтому никто не пострадал.

Точное происхождение объектов пока не установлено. Однако, по информации издания, все указывает на то, что они могли прилететь со стороны Беларуси.

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