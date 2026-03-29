СМИ: Руководство Ирана вступило в жесткую конфронтацию с КСИР 29.03.2026, 12:47

Масуд Пезешкиан

Президент предупредил высокопоставленных чиновников КСИР о скором «крахе» Исламской республики.

Возникли острые разногласия между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ахмадом Вахиди по вопросам ведения войны и ее разрушительного воздействия на гражданское население и экономику.

Об этом сообщает телеканал Iran International (перевод — cursorinfo.co.il).

Согласно неподтвержденным сообщениям, президент критиковал подход КСИР к эскалации конфликта и продолжающимся атакам на соседние страны, предупреждая о серьезных экономических последствиях. Он отметил, что без прекращения огня экономика Ирана может обрушиться в течение трех-четырех недель.

Еще на первой неделе войны стало известно, что Пезешкиан недоволен расширением конфликта на соседние страны: он по телевидению извинился перед арабскими государствами за ракетные обстрелы, что вызвало гнев руководства КСИР.

По информации источника канала, президент потребовал от КСИР вернуть управление гражданским властям, однако Ахмад Вахиди отверг это требование. В ответ глава КСИР резко раскритиковал правительство, обвинив его в кризисе из-за отсутствия реформ до начала военных действий

В Иране граждане испытывают значительные трудности с доступом к деньгам: банкоматы не работают, а онлайн-сервисы банков функционируют с перебоями. Цены растут не постепенно, а буквально по часам, при этом стоимость некоторых продуктов с февраля выросла на 50%. По оценкам, примерно 40% населения страны живет за чертой бедности, а в Тегеране этот показатель достигает половины жителей.

