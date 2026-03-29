Украинские пилоты поразили три РСЗО «Смерч/Торнадо-С» в Крыму 3 29.03.2026, 12:59

Видеофакт.

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удары по базе реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч/Торнадо-С» российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также по топливной логистике противника в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары были нанесены во взаимодействии с разведкой СБУ и при координации Центра глубокого поражения СБС.

По имеющейся информации, в результате атаки были уничтожены три РСЗО и транспортно-заряжающая машина, которые ранее считались труднодоступными целями из-за дальности применения до 120 километров.

Кроме того, вблизи населенного пункта Новосвитловка на временно оккупированной территории Луганской области украинские операторы уничтожили цистерны с топливом, обеспечивавшие логистику противника.

Кадры боевых действий обнародовал командующий СБС Роберт Бровди.

