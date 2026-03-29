Ученые рассказали, почему художественная литература незаменима 4 29.03.2026, 17:02

Мы используем ее для работы с фактами и чувствами.

Художественная литература и кино играют ключевую роль в жизни человека, помогая справляться с эмоциями, понимать окружающий мир и находить себя. К такому выводу приходят психологи, изучающие влияние вымышленных историй на мышление и поведение людей, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

По их данным, интерес к вымыслу формируется с детства и сохраняется во взрослом возрасте: люди продолжают читать книги, смотреть фильмы и сериалы, нередко жертвуя сном ради завершения сюжета. Это связано с тем, что художественные истории не только развлекают, но и выполняют важные психологические функции.

Одна из них — эффект «погружения». Согласно модели психологов Мелани Грин и Тима Брока, человек, увлеченный сюжетом, временно «переносится» в вымышленный мир, снижая критическое восприятие и эмоционально проживая происходящее. Это способствует изменению взглядов и формированию новых установок.

Кроме того, художественные произведения усиливают эмпатию. Наблюдая за переживаниями персонажей, люди активируют так называемые зеркальные нейроны, что позволяет им буквально «примерять» чужой опыт. Это помогает лучше понимать чувства других и развивает социальное мышление.

Вымысел также выполняет объединяющую функцию: известные цитаты, герои и сюжеты становятся частью общей культуры и помогают людям находить общий язык. Одновременно он дает ощущение поддержки — зрители и читатели осознают, что не одиноки в своих переживаниях.

Отдельное значение имеет способность художественных историй служить способом психологической разгрузки и даже терапии. Они позволяют безопасно проживать страхи, включая темы смерти, войны и утраты, а также возвращаться к травматичному опыту на дистанции.

Наконец, вымысел помогает людям справляться с реальностью, предлагая альтернативные сценарии, чувство справедливости и вдохновение. Эксперты подчеркивают, что именно благодаря этим качествам художественные истории остаются неотъемлемой частью человеческой жизни.

