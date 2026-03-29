закрыть
31 марта 2026, вторник, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Попавший в плен ВСУ россиян рассказал о захвате Сибири китайцами

10
  • 29.03.2026, 21:13
  • 14,262
И обвинил в этом Путина.

В Сибири наблюдается полная экономическая зависимость от китайского капитала, а местное население выживает в основном благодаря иностранным предприятиям. Об этом сообщил пленный российский военный с позывным «Пляс» в видео, опубликованном бригадой Вооруженных сил Украины «Рубеж».

По словам оккупанта, родом из Томской области, в глубинке России царят безработица и разруха, а социальная инфраструктура во многих населённых пунктах фактически уничтожена.

«В Сибири как не было работы, так и нет. И таких, как мой город, тысячи по всей России. А сёла и вовсе приходят в упадок – нет ни школ, ни детсадов», – рассказал Пляс.

По его мнению, единственным источником хоть какой-то активности в регионе являются китайские компании, которым Кремль дал карт-бланш на использование природных ресурсов.

«Работали у нас китайцы – пилорама. Путин дал им разрешение на аренду тайги на 50 лет. Они вырубают леса, делают себе заготовки», – отметил военный.

Он добавил, что российские природные богатства массово вывозят за границу: «Бывает, кругляк отправляют вагонами, бывает – распиливают на доски».

При этом устроиться на такую работу россиянам непросто: приоритет отдаётся мигрантам, а местных берут лишь по остаточному принципу.

«Туда ещё набирают узбеков – они по полгода работают и сменяются. Если есть места, тогда уже берут россиян», – пояснил Пляс.

По его словам, несмотря на эксплуатацию ресурсов, именно китайский бизнес остаётся «спасительным кругом» для вымирающих городов:

«Если бы не они, город бы вообще загнулся».

В заключение пленный подчеркнул, что в Сибири формируется полная зависимость от Китая, тогда как уровень жизни самих россиян продолжает падать.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

