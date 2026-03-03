Заседание Совбеза ООН впервые в истории возглавила первая леди США 32 3.03.2026, 9:31

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Мелания Трамп

Мелания Трамп возмутила Иран.

Первая леди США Мелания Трамп 2 марта председательствовала на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном защите детей и вопросам образования в условиях вооруженных конфликтов. Заседание прошло на фоне американско-израильской операции против Ирана и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Заседание Совбеза ООН, состоявшееся 2 марта в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, было посвящено теме «Дети, технологии и образование в условиях конфликта». Его возглавила первая леди США Мелания Трамп.

Как отмечает Reuters, это первый в истории случай, когда заседание организации, отвечающей за поддержание международного мира и безопасности, проводил супруг или супруга действующего мирового лидера. Проведение заседания совпало с тем, что США в текущем месяце приняли на себя ротационное председательство в Совете Безопасности.

В офисе Мелании Трамп сообщили, что ее целью было подчеркнуть значение образования как инструмента формирования терпимости и укрепления мира. Выступая перед членами Совбеза ООН, она заявила, что Соединенные Штаты поддерживают всех детей по всему миру, и выразила надежду на скорейшее установление мира для тех, кто живет в условиях вооруженных конфликтов.

Заседание прошло на фоне обвинений со стороны Ирана в адрес США и Израиля. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал проведение заседания о защите детей лицемерным на фоне, по его словам, продолжающихся ударов по иранской территории. Так, по его словам, в результате удара по начальной школе для девочек в южном иранском городе Минаб погибли 165 учениц. Однако эти данные не получили независимого подтверждения.

Со своей стороны, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не наносят преднамеренных ударов по школам. Представитель Израиля при ООН сообщил, что существуют разные версии произошедшего инцидента, включая утверждения о возможной причастности иранских сил, и подчеркнул, что Израиль сожалеет о гибели любых мирных жителей.

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