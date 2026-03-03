СМИ: Израиль провел сухопутную операцию в Иране 3.03.2026, 11:52

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Подразделения ЦАХАЛа действовали совместно с сотрудниками Моссада.

Саудовские СМИ заявили о проведении ЦАХАЛом и Моссадом наземной операции на территории Ирана минувшей ночью, пишет cursorinfo.co.il.

Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил о предполагаемой наземной операции израильских сил на территории Ирана. По данным канала, в ночное время подразделения ЦАХАЛа совместно с сотрудниками Моссада якобы провели действия внутри страны.

Подробности возможной операции не раскрываются. Сообщение основано на источниках телеканала и пока не получило независимого подтверждения. Израильская сторона официальных комментариев по этому поводу не публиковала.

Ранее в арабских СМИ уже появлялись сообщения о вероятной активности наземных подразделений ЦАХАЛ на иранской территории, однако подтверждений этим данным также не поступало.

Одновременно агентство Reuters передало, что в результате ночных ударов на территории Ирана погибли 13 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, «Аль-Арабия» заявила о гибели командующего военно-морскими силами КСИР Алирезы Тангсири. По версии телеканала, он был убит в ходе американской атаки в районе Персидского залива.

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