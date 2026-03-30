Z-каналы констатировали разгром российской ПВО в Крыму 2 30.03.2026, 8:05

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Теперь украинские дроны выбивают БРК и РСЗО.

Z-паблики заявили о фактическом уничтожении российской ПВО во временно оккупированном Крыму и сообщили, что украинские беспилотники перешли к ударам по береговым ракетным комплексам и реактивным системам залпового огня на полуострове, заметил «Диалог».

Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», комментируя атаку Сил беспилотных систем ВСУ на базу российской армии с реактивными системами «Смерч/Торнадо-С» в Крыму.

В сообщении говорится, что российская ПВО на полуострове понесла значительный урон в результате систематических ударов украинских дронов на «Старлинках».

«Можно констатировать, что случилось то, чего мы изначально и опасались – система ПВО полуострова понесла тяжёлый урон от систематических ударов дронов на «Старлинках», после чего украинские беспилотники стали поражать другие цели, такие как БРК «Бастион» и дальнобойные РСЗО», — говорится в сообщении канала.

Напомним, в ночь на 19 марта СБС ВСУ нанесли массированный удар по базе российской армии в селе Совхозное под Симферополем, поразив три РСЗО «Смерч/Торнадо-С», транспортно-заряжающую машину и цистерны с топливом.

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