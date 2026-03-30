Николай Статкевич: Все придется решать самим белорусам 2 30.03.2026, 12:27

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Николай Статкевич

Фото: charter97.org

Ситуация в нашем регионе становится все более сложной и напряженной.

Лидер белорусской оппозиции, вышедший на свободу политзаключенный Николай Статкевич уверен, что территория Беларуси может быть использована для ядерной провокации России. В своем Telegram-канале оппозиционный политик призывает белорусов быть готовыми к решительным действиями:

— Ситуация в нашем регионе становится все более сложной и напряженной. Москва, очевидно, проиграла Украину. Нападение на Украину было для Кремля продолжением давно проигранной холодной войны с НАТО. Дело в том, что идея имперского реванша являлась и является навязчивой идеей значительной части российского общества. Можно даже сказать — современной российской национальной идеей, которую учитывает и использует правящий в России режим. Неудача в Украине, особенно на фоне экономических трудностей, может привести к социальному и политическому кризису и угрозе для власти. Русские прощают царю миллионы собственных, а тем более чужих жертв, но не прощают поражений.

Для автократов абсолютная власть является ценностью сама по себе. Для них она — сильный наркотик, отказаться от которого невозможно. Они отождествляют себя с государством, а некоторые даже со своей страной. Например, своих политических противников они называют «врагами государства». А президент России утверждает, что если у РФ не получится присоединить к своей территории в $17,1 млн км еще несколько сотен квадратных километров украинской территории, то «Россия погибнет».

Не думаю, что наша восточная соседка погибнет из-за этого, так как как-то же она существовала с 1991 по 2014 год без чужих земель. Другое дело, что сам Путин может потерять власть, что в его представлении, наверное, является катастрофой, равновеликой гибели всей России. Потеря власти грозит не только привычному образу жизни автократов, но часто и самой их жизни. Поэтому ради власти они готовы на все.

Статкевич уверен, что проиграв в Украине, Москва должна искать других жертв для новой попытки «маленькой победоносной войны»:

— Наиболее вероятно, что следующим объектом нападения планируются страны Балтии. Но уверенности в своем успехе после четырех лет безрезультатной и убыточной войны с Украиной у российских генералов существенно поубавилось. Они не рассчитывают уже на удачный блицкриг, так как европейские страны, пусть медленно, но готовятся к отпору.

А затягивание конфликта, если на помощь странам Балтии придут их европейские союзники, ведет к неизбежному поражению Москвы. И не только из-за разницы в экономическом, демографическом и технологическом потенциале, но и из-за резкого снижения, по сравнению с прошлым, боевого потенциала российских солдат.

Дело в том, что наиболее успешные войны Российская империя вела, используя в качестве солдат рабов.

С начала XVIII века российское войско формировалось из крепостных крестьян, которых забирали в него сначала пожизненно, а потом — на 25 лет. Доведенные муштрой и жесткими наказаниями до невротического состояния, они были страшными противниками, особенно в ближнем бою, и ужасом для мирного населения.

С конца XIX века, после освобождения крестьян из рабства и перехода на мобилизационный принцип формирования войска из относительно свободных людей, Россия стала терпеть поражения в войнах.

Тенденцию остановил Сталин, когда крестьяне в колхозах были снова превращены в крепостных. А когда были введены заградительные отряды НКВД, когда стали наказывать близких солдата за его бегство с поля боя, когда СМЕРШ отправлял на расстрел за любые проявления недовольства, снова стало возможным бросать в лобовые атаки на немецкие пулеметы большие массы войск.

Советская армия стала побеждать ценой колоссальных потерь. Сейчас в России рабства якобы нет, разве что кроме заключенных, запас которых не безграничен.

Демографический потенциал некогда многолюдной и бесправной деревни почти исчерпан. Набранные же за большие деньги из депрессивных регионов или мобилизованные солдаты покорно и массово умирать не хотят. Если же учесть всегдашние в российском войске коррупцию и воровство, то становится понятным, что сила российского войска в представлении внешних наблюдателей была явно переоценена.

Поэтому, чтобы увеличить шансы на успех в будущем конфликте, Москва рассматривает и вариант применения ядерного оружия с целью парализовать волю европейцев и принудить их к миру на условиях Кремля, а также помешать войскам других европейских стран прийти на помощь Балтии.

Лидер белорусской оппозиции пишет, что для избежания ядерного удара по своей территории Москва готовит применение ядерного оружия против западных стран с территории Беларуси:

— В Беларуси в районе Осиповичей уже размещены ракетные комплексы «Искандер», способные нести ядерные боеголовки.

Сейчас на нашей территории размещают модифицированную межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», которая после уменьшения вдвое ее дальности получила название «Орешник». Но главное — в районе Кричева строится хранилище для ядерных боеголовок, скорее всего, для «Орешников», «Искандеров» и тактических ядерных авиабомб.

Дело в том, что в российской армии, а раньше — в советской, ядерные боеголовки хранились не рядом с их носителями, как в НАТО, а в специальных хранилищах — очень дорогих укрепленных сооружениях, где поддерживаются постоянные температура, давление и влажность. В угрожающий период или во время регулярных тренировок боеголовки автоколоннами вывозятся из хранилища к носителям (средствам доставки).

То, что Москва строит такой дорогой и сложный объект в Беларуси и уже организовала его противовоздушную оборону, свидетельствует, что на нашей земле будет постоянно размещено большое количество ядерных боеголовок. И не потому, что в России не хватает земли для их размещения, а с конкретными целями.

Нам нужно искать пути, как предотвратить использование нашей земли для агрессии против стран Балтии и для нанесения ядерных ударов. Причем предотвратить, избегая прямого вооруженного конфликта стран НАТО с Россией на нашей земле.

Все придется решать самим белорусам.

Я уже писал о своих предложениях. Другого реального пути к освобождению и сохранению нашей страны, а также мира в регионе у нас нет.

Главное — своевременно осознать реальность опасности и не опоздать с необходимыми мерами.

Наступает время, когда лозунг «За нейтральную безъядерную Беларусь!» становится программой национального выживания, способной объединить большинство белорусов, независимо от их взглядов и места жительства.

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