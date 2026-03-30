Представлен самый быстрый универсал BMW

Представлен самый быстрый универсал BMW1
- 30.03.2026, 12:41
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M5 Touring превратили в настоящий суперкар.
Заряженный универсал BMW M5 Touring получил экстремальную версию. У нее экстравагантный дизайн и силовая установка мощностью более 900 л.с.
Яркий тюнинг BMW M5 Touring выполнило немецкое ателье Manhart Performance. О проекте, который назвали Manhart MH5 900E, рассказали на его официальном сайте.
Новый BMW M5 Manhart сохранил плагин-гибридную установку с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором, однако ее серьезно доработали и довели показатели до уровня суперкаров.
Мощность выросла с 727 до 910 сил, а крутящий момент — с 1000 до 1200 Н∙м. Характеристики BMW M5 Manhart не раскрывают, однако известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 3,5 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Кроме того, установили спортивный выхлоп и регулируемую подвеску от KW. Карбоново-керамические тормоза BMW M5 оставили без изменений.
Отличить Manhart MH5 900E от BMW M5 Touring можно по агрессивным бамперам, обвесу и диффузору. Кроме того, универсал занизили и устанавливают кованые диски Manhart Concave диаметром 21 или 22 дюйма. В салоне стало больше карбоновых деталей.