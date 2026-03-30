Трамп: Новый верховный лидер Ирана либо мертв, либо тяжело ранен 3 30.03.2026, 13:28

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Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи исчез.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый предполагаемый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть тяжело ранен или уже мёртв.

Financial Times в воскресенье, 29 марта.

По словам Трампа, «сын [ликвидированного Али Хаменеи] либо погиб, либо находится в крайне тяжёлом состоянии».

Он также отметил, что о Хаменеи давно нет никакой информации: «Мы ничего о нём не слышали. Он исчез».

Как пишет FT, отсутствие публичных сведений о новом лидере Ирана усилило спекуляции о его возможном тяжёлом состоянии. В то же время власти в Тегеране утверждают, что Моджтаба Хаменеи находится в безопасности и чувствует себя хорошо.

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