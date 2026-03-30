закрыть
10 июля 2026, пятница, 3:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Новый верховный лидер Ирана либо мертв, либо тяжело ранен

3
  • 30.03.2026, 13:28
  • 4,212
Трамп: Новый верховный лидер Ирана либо мертв, либо тяжело ранен
Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи исчез.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый предполагаемый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть тяжело ранен или уже мёртв.

Financial Times в воскресенье, 29 марта.

По словам Трампа, «сын [ликвидированного Али Хаменеи] либо погиб, либо находится в крайне тяжёлом состоянии».

Он также отметил, что о Хаменеи давно нет никакой информации: «Мы ничего о нём не слышали. Он исчез».

Как пишет FT, отсутствие публичных сведений о новом лидере Ирана усилило спекуляции о его возможном тяжёлом состоянии. В то же время власти в Тегеране утверждают, что Моджтаба Хаменеи находится в безопасности и чувствует себя хорошо.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый