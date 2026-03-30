Трамп выставил Ирану новый ультиматум 31 30.03.2026, 21:31

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Дональд Трамп

Президент США пригрозил уничтожить электростанции режима и остров Харк.

Дональд Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, нефтяным скважинам и захватить стратегический остров Харк, если переговоры о прекращении войны провалятся. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

«Если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), к которым мы намеренно еще не «прикасались.

Это будет возмездием за наших многочисленных солдат и других людей, которых Иран зверски убил за 47 лет царства террора старого режима», — заявил Трамп.

Главным требованием Вашингтона остается полное разблокирование Ормузского пролива, через который в обычное время проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.

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