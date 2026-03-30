Число магазинов в России сократилось впервые за 25 лет 6 30.03.2026, 15:36

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Массовые банкротства.

В России впервые за последние 25 лет зафиксировано снижение числа торговых точек. Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании INFOLine.

По данным INFOLine, только в Москве за прошедший год число торговых точек сократилось с 87 тысяч до 82,5 тысячи. В Санкт-Петербурге магазинов в начале 2025-го было около 44 тысяч, в начале 2026-го — уже 42,2 тысячи.

По словам основателя консалтинговой компании INFOLine Ивана Федякова, похожий тренд наблюдается по всей стране:

«В целом по стране ситуация не лучше, чем в столицах. И это касается всех торговых точек — от продуктовых магазинов у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды».

Так, например, крупнейшие продуктовые сети в период с января по сентябрь 2025-го открыли около 5300 магазинов по всей стране. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Некоторые из них закрывали свои супермаркеты: так, на 10% сократили сеть «ВкусВилл» и «Светофор». За 2025 год в России закрылось также 12% магазинов одежды.

Среди основных причин сокращения офлайн-торговли эксперты называют расширение популярности маркетплейсов, рост себестоимости торговли и снижение ее маржинальности (в частности, из-за ужесточения миграционного законодательства и увеличения зарплат), а также повышение налогов с 1 января 2026 года.

«Сокращение числа магазинов происходит впервые в современной истории. Даже во время пандемии, когда был нанесен сильный удар по отрасли, большинство магазинов, хоть и постояли закрытыми, потом продолжили работу. Когда в 2022-м с рынка уходили иностранные компании и массово закрывали магазины, на их места очень быстро вставали российские ретейлеры. Тогда это не привело к сокращению количества магазинов, а в 2025-м, когда особых потрясений мы не наблюдали, вдруг зафиксировали значительное снижение», — цитирует Forbes Федякова.

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