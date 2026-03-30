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Редкий Ferrari Enzo выставят на аукцион за миллионы долларов

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  • 30.03.2026, 17:51
  • 2,756
Редкий Ferrari Enzo выставят на аукцион за миллионы долларов

У суперкар безупречная история.

Один из самых редких экземпляров Ferrari Enzo готовится уйти с молотка на аукционе RM Sotheby’s в Монако 25 апреля 2026 года. Оценочная стоимость уникального суперкара достигает $6,1 млн, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Ferrari Enzo сам по себе является коллекционной редкостью. в начале 2000-х было выпущено всего 399 автомобилей. Однако почти все они окрашены в фирменный красный цвет Rosso Corsa. Лишь 20 машин получили нестандартную окраску, и только девять из них выполнены в серебристом оттенке Argento Nürburgring.

Выставленный на торги автомобиль 2004 года — один из этих девяти. Более того, это единственный экземпляр, поставленный новым в Великобританию, и один из пяти с красным кожаным салоном Rosso.

У суперкар безупречная история обслуживания: он регулярно проходил техосмотр у официальных дилеров Ferrari и ведущих специалистов. В 2019 году автомобиль получил сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий его оригинальность. Последняя проверка была проведена в январе 2026 года в сервисном центре Lecoq Paris.

Пробег составляет чуть более 19 тысяч километров, что считается относительно небольшим для подобного автомобиля.

Лот будет продан с полным комплектом оригинальных аксессуаров, включая документы, инструменты и фирменный багаж. Эксперты ожидают, что высокая редкость и уникальная спецификация могут подтолкнуть цену выше заявленного диапазона.

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