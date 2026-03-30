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США возобновляют работу посольства в Венесуэле

  • 30.03.2026, 19:57
  • 1,374
США возобновляют работу посольства в Венесуэле

C 30 марта.

США 30 марта официально возобновляют работу своего посольства в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского госдепартамента.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня начинается «новая глава» в дипломатических отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в страну диктатора Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

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