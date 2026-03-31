закрыть
10 июля 2026, пятница, 5:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский назвал задачи ВСУ на этот год

  • 31.03.2026, 4:44
  • 5,148
Сырский назвал задачи ВСУ на этот год

Главком ВСУ анонсировал наступательные операции.

Украина в этом году сосредоточится на проведении стратегической оборонительной операции с целью сдерживания противника. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский в интервью телеканалу ICTV, которое транслировалось в телеэфире.

«Наша цель, конечно, на этот год - проведение стратегической оборонительной операции для сдерживания противника, недопущения потери территории, истощения его сил и средств, создания условий для проведения широкомасштабных наступательных операций, наращивания наших резервов, качественная подготовка военнослужащих и одновременно проведение контрнаступательных и наступательных операций на тех направлениях, где враг слаб», - отметил Сырский.

По его словам, это необходимо с целью освобождения территории, а также удержания оперативной и стратегической инициативы.

Сырский добавил, что в настоящее время враг играет по украинским правилам, то есть он вынужден подстраиваться и сосредоточивать свои усилия там, где мы наступаем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый