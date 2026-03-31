Сырский назвал задачи ВСУ на этот год 31.03.2026, 4:44

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Главком ВСУ анонсировал наступательные операции.

Украина в этом году сосредоточится на проведении стратегической оборонительной операции с целью сдерживания противника. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский в интервью телеканалу ICTV, которое транслировалось в телеэфире.

«Наша цель, конечно, на этот год - проведение стратегической оборонительной операции для сдерживания противника, недопущения потери территории, истощения его сил и средств, создания условий для проведения широкомасштабных наступательных операций, наращивания наших резервов, качественная подготовка военнослужащих и одновременно проведение контрнаступательных и наступательных операций на тех направлениях, где враг слаб», - отметил Сырский.

По его словам, это необходимо с целью освобождения территории, а также удержания оперативной и стратегической инициативы.

Сырский добавил, что в настоящее время враг играет по украинским правилам, то есть он вынужден подстраиваться и сосредоточивать свои усилия там, где мы наступаем.

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