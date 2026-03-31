Польша планирует увеличить численность армии до полумиллиона
- 31.03.2026, 5:58
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Вместе с резервистами.
В правительстве Польши рассчитывают, что в будущем численность польской контрактной армии вместе с подготовленными резервистами составит 500 тысяч человек.
Как сообщает RMF24, такие цифры назвал заместитель министра обороны Станислав Взёнтек.
В ходе интервью чиновника спросили, какой, по планам Минобороны, должна стать численность польской армии.
«Мы закладываем, что армия будет насчитывать 500 тысяч военных – среди которых 300 тысяч профессиональных военных, и еще 200 тысяч – резервисты, те, кто будет «запасом» на случай чрезвычайной ситуации», – сказал Станислав Взонтек.
По его словам, в Минобороны рассчитывают достичь таких показателей в период между 2030 и 2035 годами.
В 2025 году Польша снова оказалась на первом месте в НАТО по объему расходов на оборону относительно своего ВВП.