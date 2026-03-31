Комиссия парламента Ирана одобрила введение пошлин для судов в Ормузском проливе 3 31.03.2026, 6:35

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Иран заблокировал пролив после начала военной операции США и Израиля.

Комиссия парламента Ирана утвердила предварительный проект закона о судоходстве в Ормузском проливе. В его положения входит пункт о денежных сборах за проход через морской коридор. Об этом пишет Fars со ссылкой на члена комиссии.

Проект также включает пункты о:

регулировании в области мер безопасности в проливе;

безопасности судоходства;

вопросах экологии;

запрете на проход через пролив судам, связанным с США или Израилем;

запрете на проход через пролив судам тех стран, которые участвуют в односторонних санкциях против Ирана, и другие.

По данным Bloomberg, до 80% танкеров, проходивших Ормузский пролив в марте, принадлежали Ирану или дружественным ему странам. Большинство из них проходили через морской коридор по согласованным с Тегераном маршрутам и держались ближе к иранскому побережью. Предполагается, что Иран введет плату за проход через свои территориальные воды. Суда обяжут заранее оплачивать транзит.

Иран заблокировал Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против республики 28 февраля. В марте Иран разрешил использовать маршрут дружественным странам, в том числе России, Индии, Китаю и Таиланду.

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