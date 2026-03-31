The Telegraph: У Ирана необходимо отвоевать три стратегически важных острова 31.03.2026, 11:56

Иран присвоил их в 1971 году.

Стратегически важные острова Абу-Муса, Большой и Малый Томб в Ормузском проливе вновь оказались в центре международной повестки на фоне обострения конфликта вокруг Ирана, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Эти территории были заняты Ираном в 1971 году, когда Великобритания вывела войска из Персидского залива. Изначально предполагалось, что Абу-Муса будет находиться под совместным управлением Ирана и ОАЭ, однако уже через двое суток иранские силы установили полный контроль над островом. В тот же период были захвачены и острова Тунб, где погибли эмиратские полицейские.

Сегодня значение этих островов существенно возросло. Они расположены у Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По оценкам экспертов, контроль над ними позволяет отслеживать движение судов и потенциально влиять на безопасность судоходства.

Абу-Муса рассматривается как своего рода военный узел с возможностями радиолокационного контроля, тогда как Большой Томб может использоваться для размещения ракетных систем. Малый Томб дополняет оборонительные возможности.

ОАЭ на протяжении десятилетий добиваются возвращения островов дипломатическим путем, предлагая Ирану переговоры, арбитраж или рассмотрение спора в Международном суде. Однако на фоне текущего кризиса обсуждается и более жесткий сценарий.

Эксперты отмечают, что возможная военная операция по возвращению островов сопряжена с высокими рисками. Иран уже предупредил о готовности к жесткому ответу, включая минирование Персидского залива.

Тем не менее вопрос статуса островов может стать частью будущих переговоров по обеспечению безопасности в регионе.

