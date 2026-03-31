BI: Украина создает рои перехватчиков для сбивания «Шахедов» 3 31.03.2026, 12:47

Как работает сеть дронов?

Разработчики из украинского кластера военных технологий Brave1 работают над созданием роя перехватчиков, которые будут сбивать дроны-камикадзе «Шахед» Российской Федерации почти без участия человека, говорится в материале издания Business Insider. Ближайший к воплощению сценарий — когда один оператор управляет сразу несколькими перехватчиками. Как украинские дроны-перехватчики переходят на новый технологический уровень?

Украинские инженеры переходят на новый уровень развития перехватчиков, поскольку рои дронов будут лучше защищать территорию от налетов «Шахедов» РФ, говорится в статье BI. Журналисты пообщались с неназванным представителем Brave1, который рассказал о сразу нескольких компаниях, которые работают над созданием роя для работы в автоматизированном режиме. В материале не называются названия компаний, имеющих отношение к этой идее.

Работы ведутся в двух направлениях, пояснил собеседник медиа. Первое направление — один оператор сможет на месте или дистанционно управлять роем перехватчиков. Второе — дроны будут «общаться» между собой для лучшей отработки по российской цели. Ближайший к реализациям — первый вариант, уточнил представитель кластера.

«Brave1 сказал, что первый из этих двух сценариев ближе к реализации и масштабируемому боевому применению», — написало медиа.

В статье BI приведено минимальное описание новой системы, которая может стать частью так называемой «малой ПВО». Выяснилось, что дорабатывают определенные компоненты для работы роя перехватчиков. Эти компоненты обеспечат связь между БпЛА и наземной станцией управления, связь между дронами, обнаружение и распознавание целей, наведение на цель и тому подобное. Цель разработки — чтобы оператор контролировал процесс, а не управлял непосредственно дроном, и чтобы довести эффективность попадания до уровня один перехватчик на один «Шахед».

«Brave1 заявила, что ее целью является обеспечение полностью автономного перехвата, при этом оставляя людей в цикле целевого контроля, облегчая нагрузку пилотов, а не заменяя их», — говорится в статье.

Медиа привело комментарий представителя компании «Дикие шершни», которая создала перехватчик Sting. Собеседник журналистов объяснил, что рой дронов — это технология дистанционной борьбы, в противовес нынешнему «примитивному алгоритму».

