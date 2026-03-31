Советник президента Литвы: Нам не о чем говорить с белорусским режимом 31.03.2026, 14:02

Аста Скайсгирите

Минск должен прекратить гибридные атаки.

Пока режим Лукашенко продолжает свою гибридную атаку, Литве нечего обсуждать с Беларусью, заявила Аста Скайсгирите, главный советник президента Гитанаса Науседы, пишет Delfi.

По ее словам, Минск также не испытывает желания вести доброжелательный диалог.

«Трудно представить, что (Беларусь) хочет диалога, если эти гибридные атаки продолжаются (...). Если бы действительно было искреннее желание вести диалог, кажется, что сначала следовало бы прекратить эти действия, тогда мы могли бы начать говорить. Пока этого не видно», — заявила А. Скайсгирите в эфире Žinių radijas во вторник.

«Мы можем рассматривать диалог, когда есть о чем говорить. Пока ведутся эти действия, Литва находится в довольно оборонительной позиции, и говорить не о чем. Надо, чтобы этих действий попросту не было», — добавила она.

