Легендарный Porsche 911 получил электромотор за $300 тысяч 31.03.2026, 14:25

Фото: Kindred Motorworks

Технологии могут вдохнуть новую жизнь в культовые автомобили.

Porsche 911 — символ спортивных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, получил электрический «рестомод» от компании Kindred, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Новая версия G-Series 911 оснащена задним электромотором Grayback мощностью 375 л. с. — это на 200 л. с. больше оригинала, а крутящий момент достигает 380 Н·м. Аккумулятор на 62,2 кВт·ч обеспечивает пробег до 225 миль, а распределение веса 40/60 обещает стабильное и предсказуемое управление.

Kindred отмечает, что электропривод делает машину более отзывчивой, улучшает подачу мощности и не разрушает характер классического 911. Апгрейд доступен для моделей, выпущенных с 1974 по 1989 год.

Салон получил современные улучшения: беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, улучшенную систему климат-контроля, подогрев передних сидений, беспроводную зарядку MagSafe, интерьер из кожи Nappa и современные органы управления.

Производство ограничено 12 автомобилями, каждый проходит полную реставрацию. Цена стартует с $299 000, первые поставки запланированы на первый квартал 2027 года, подробности о красках и комплектациях объявят в августе.

Для фанатов классики это смелый шаг, но Kindred продолжает демонстрировать, что электрические технологии могут вдохнуть новую жизнь в культовые автомобили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com