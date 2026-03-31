31 марта 2026, вторник, 15:27
Легендарный Porsche 911 получил электромотор за $300 тысяч

  • 31.03.2026, 14:25
Легендарный Porsche 911 получил электромотор за $300 тысяч
Фото: Kindred Motorworks

Технологии могут вдохнуть новую жизнь в культовые автомобили.

Porsche 911 — символ спортивных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, получил электрический «рестомод» от компании Kindred, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Новая версия G-Series 911 оснащена задним электромотором Grayback мощностью 375 л. с. — это на 200 л. с. больше оригинала, а крутящий момент достигает 380 Н·м. Аккумулятор на 62,2 кВт·ч обеспечивает пробег до 225 миль, а распределение веса 40/60 обещает стабильное и предсказуемое управление.

Kindred отмечает, что электропривод делает машину более отзывчивой, улучшает подачу мощности и не разрушает характер классического 911. Апгрейд доступен для моделей, выпущенных с 1974 по 1989 год.

Салон получил современные улучшения: беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, улучшенную систему климат-контроля, подогрев передних сидений, беспроводную зарядку MagSafe, интерьер из кожи Nappa и современные органы управления.

Производство ограничено 12 автомобилями, каждый проходит полную реставрацию. Цена стартует с $299 000, первые поставки запланированы на первый квартал 2027 года, подробности о красках и комплектациях объявят в августе.

Для фанатов классики это смелый шаг, но Kindred продолжает демонстрировать, что электрические технологии могут вдохнуть новую жизнь в культовые автомобили.

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин