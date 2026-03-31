В Литве на 50% снизят цены на железнодорожные билеты 31.03.2026, 17:19

На фоне подорожания топлива.

Принято решение временно снизить цены на все железнодорожные билеты в Литве. Новая ценовая политика будет действовать с апреля до начала лета, сообщили правительство и литовская железная дорога, пишет LRT.

«Рост цен на топливо сегодня затрагивает каждого жителя Литвы, поэтому ответ правительства должен быть быстрым, конкретным и ощутимым. <…> Мы уже приняли решение выпустить часть топливного резерва — это был наш первый шаг. Также Министерство финансов согласовало с Европейской комиссией временное снижение акциза на дизельное топливо. Но мы ищем решения, которые позволят уже сейчас снизить повседневные расходы людей. <…> Поэтому мы приняли решение на два месяца — апрель и май — снизить цены на железнодорожные билеты вдвое», — заявила во вторник премьер-министр Инга Ругинене.

С апреля до начала лета пассажиры смогут приобретать билеты на поездки по внутренним маршрутам со скидкой 50%. По словам премьер-министра, ожидается, что эта мера поощрит жителей пересесть на общественный транспорт.

Ожидается, что за эти два месяца поездами воспользуются около 1,2 млн пассажиров. Предполагается, что благодаря скидкам пассажиропоток вырастет еще на 200 тысяч человек. Для бюджета Литвы это решение обойдется примерно в 1,5 млн евро.

