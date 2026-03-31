Трамп предложил другим странам открыть Ормузский пролив 4 31.03.2026, 18:36

После ухода США.

Военная операция США против Ирана, скорее всего, скоро закончится, а заботу об открытии Ормузского пролива могут взять на себя другие страны. Об этом в интервью изданию The New York Post заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы не собираемся находиться там еще слишком долго. Сейчас мы выбиваем из них все дерьмо, это полное уничтожение», — сказал президент в телефонном интервью газете.

«Нам не придется долго быть там, хотя нам еще предстоит поработать, чтобы уничтожить их наступательные [возможности]», — добавил Трамп.

По словам президента США, другие страны сами могут разобраться с возобновлением движения по Ормузскому проливу, судоходство по которому ограничено с начала боевых действий 28 февраля.

«Ну, я думаю, он автоматически откроется, но мое отношение такое: я стер эту страну в порошок. У них больше не осталось силы, и пусть страны, которые пользуются проливом, пусть сами пойдут и откроют его. Потому что, как я полагаю, тот, кто контролирует нефть, будет очень рад открыть пролив», — сказал президент США.

