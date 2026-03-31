Трамп затаил обиду на Францию 5 31.03.2026, 19:04

Президент США заявил, что запомнит отказ Парижа помочь Вашингтону с атаками на Иран.

Вашингтон не забудет отказ Парижа открыть небо для пролетов авиации для нужд операции против Ирана, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Франция не позволила самолетам, направляющимся в Израиль с военными грузами, пролетать над французской территорией. Франция не оказала никакой помощи. <...> США это запомнят!» — подчеркнул он.

Франция не ограничивала пролеты над своим воздушным пространством только американскими военными самолетами, заявил BFMTV источник в военных кругах.

21 марта издание Itamilradar писало, что Франция впервые с начала войны на Ближнем Востоке разрешила американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через свою территорию на пути в Иран. Группа бомбардировщиков взлетела с британской базы RAF Fairford.

