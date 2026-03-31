Земляне увидят яркую гибель большой кометы, которая сияла 1000 лет назад 1 31.03.2026, 19:36

Основной этап разрушения, как ожидается, придется на 2–4 апреля.

Комета C/2026 A1 перед гибелью резко увеличила яркость и стала самой яркой среди наблюдаемых, но уже начала разрушаться на подлете к Солнцу. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) в телеграм-канале.

«Летящая к Солнцу и по этой причине стремительно увеличивающая свою светимость комета C/2026 A1 вышла накануне на первое место по яркости и будет удерживать его все 4 дня, которые, судя по всему, и осталось максимально прожить небесному телу возрастом несколько миллиардов лет», — говорится в сообщении.

По данным Лаборатории, объект находится примерно в 40 млн км от Солнца и продолжает ускоряться. К 4 апреля скорость кометы может достичь около 300 километров в секунду. Основной этап разрушения, как ожидается, придется на 2–4 апреля в связи с воздействием высоких температур и излучения. Возможна краткая вспышка яркости и видимый с Земли длинный хвост.

При этом, вероятность того, что комета переживет сближение с Солнцем, оценивается как крайне низкая.

C/2026 A1 стала первой кометой, которую астрономы открыли в 2026 году в рамках программы MAPS, сообщила в январе пресс-служба Лаборатории. По словам ученых, C/2026 A1 (MAPS) является одним из осколков Великой кометы 1106 года. Почти тысячу лет назад ее наблюдали по всему миру как белую гигантскую звезду с хвостом, простиравшимся по всему небу.

