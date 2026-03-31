Reuters: Крупнейший НПЗ европейской части России остановился на месяц 1 31.03.2026, 19:49

Из-за удара БПЛА.

Нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в Ленинградской области — второй по объемам в России и крупнейший в европейской части страны — будет простаивать около месяца, сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

Принадлежащий «Сургутнефтегазу» завод мощностью 20 млн тонн в год 26 марта попал под удар БПЛА и приостановил переработку нефти после того, как повреждения получили все имеющиеся на НПЗ установки.

По словам источников, «Кинеф» сможет возобновить работу лишь частично — на 60% или 75% от мощности, и на это ему потребуется около месяца. Как ожидается, в этот период в работу вернутся три первичные установки из четырех суммарной номинальной мощностью около 60% первичных ‌мощностей НПЗ. Четвертая, одна из двух наиболее мощных первичных установок «Кинефа», может потребовать более длительного ремонта, до нескольких месяцев, сказали собеседники агентства.

По словам источников Reuters, частичный перезапуск позволит заводу вернуться к выпуску бензина и дизтоплива. Однако у него по-прежнему остаются проблемы с вывозом нефтепродуктов. Терминал «Усть-Луга Ойл», через который «Кинеф» отправлял продукцию на экспорт, прекратил прием нефтепродуктов с 25 марта ‌после атаки БПЛА.

Дизельное топливо, производимое на заводе, поставляется трубопроводным транспортом для экспорта на терминал в Приморске, который также встал из-за пожара и налета дронов 22 марта.

Помимо «Кинефа» аналогичные проблемы испытывают и другие крупные НПЗ — Ярославский, Рязанский, Московский. Все они вывозили через балтийские порты на экспорт мазут — продукт переработки нефти, который в России не востребован.

Теперь же, когда порты встали, НПЗ некуда деть лишний мазут — около 14-18 млн тонн в год, а его невывоз грозит остановкой работы заводов, рассказывали источники Reuters ранее. При этом если снизить выпуск мазута за счет уменьшения переработки, то пропорционально упадёт выпуск автобензина, что нежелательно в период сезонного роста спроса на продукт, подчеркивали собеседники агентства.

