31 марта 2026, вторник, 21:36
Израиль приостановил военную торговлю с Францией

  • 31.03.2026, 21:21
Названа причина.

Израиль прекратил торговать вооружением с Францией. Об этом первой сообщила The Jerusalem Post , потом ее информацию подтвердило Министерство обороны страны.

Решение, говорит газета, приняло руководство Министерства обороны, но этого бы не случилось, не будь прекращение военно-технического сотрудничества с Францией и личным приоритетом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам источников газеты, отказ от торговли с Францией в этой сфере связан с тем, что за последние два года Париж занял откровенно враждебную по отношению к Израилю позицию.

Газета отмечает, что реальные последствия этого решения не очень ясны, учитывая то, что после начала войны Израиля с «Хамасом» Франция бойкотировала израильские вооружения, и, кроме того, по словам одного из источников, уже подписанные контракты будут выполняться. Тем не менее сама газета напоминает, что спрос на израильские системы ПВО и другие оборонительные системы израильских производителей резко вырос в Европе после начала войны в Украине.

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин