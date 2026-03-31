Израиль приостановил военную торговлю с Францией
- 31.03.2026, 21:21
Названа причина.
Израиль прекратил торговать вооружением с Францией. Об этом первой сообщила The Jerusalem Post , потом ее информацию подтвердило Министерство обороны страны.
Решение, говорит газета, приняло руководство Министерства обороны, но этого бы не случилось, не будь прекращение военно-технического сотрудничества с Францией и личным приоритетом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам источников газеты, отказ от торговли с Францией в этой сфере связан с тем, что за последние два года Париж занял откровенно враждебную по отношению к Израилю позицию.
Газета отмечает, что реальные последствия этого решения не очень ясны, учитывая то, что после начала войны Израиля с «Хамасом» Франция бойкотировала израильские вооружения, и, кроме того, по словам одного из источников, уже подписанные контракты будут выполняться. Тем не менее сама газета напоминает, что спрос на израильские системы ПВО и другие оборонительные системы израильских производителей резко вырос в Европе после начала войны в Украине.