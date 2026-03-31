Белорусские банки будут следить за всеми операциями клиентов 3 31.03.2026, 21:32

Белорусы перейдут на наличные?

Белорусские банки будут следить за всеми операциями клиентов с 1 июля 2026 года. Подробности – зачем и как это будет происходить – рассказал заместитель председателя Нацбанка Андрей Картун.

Дело в том, что с 1 июля 2026 года в Беларуси вступят в силу единые требования к антифрод-системам банков страны. И ключевым требованием из них станет обязательное использование цифрового отпечатка. То есть антифрод-система будет проверять каждый перевод клиента по ряду признаков - например, с обычного ли устройства он выполнен, с которого вход в мобильный банк совершался всегда, или задействовано новое устройство; геолокацию места, с которого зашли в мобильный банк; и типичность операций, совершаемых клиентом.

Если при анализе этих факторов антифрод-система обнаружит отклонения от обычных параметров, то операция будет помечена как подозрительная и автоматически будет заблокирована, после чего к процессу подключится служба безопасности банка. И только после успешного прохождения ее проверки операция будет выполнена.

«По оценке Нацбанка, внедрение с 1 июля 2026 года единых требований к антифрод-системам банков и обязательное использование цифрового отпечатка устройства приведут к снижению количества инцидентов в сфере кибермошенничества»,- пояснил Андрей Картун.

