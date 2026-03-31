Литва назначила переговорщика с режимом Лукашенко

Литва назначила переговорщика с режимом Лукашенко2
- 31.03.2026, 21:38
Об этом сообщила премьер-министр Литвы.
Для двусторонней политической встречи с Минском уже назначен ответственный представитель Вильнюса. Об этом заявила в эфире телеканала TV3 премьер-министр Литвы Инга Ругинене, пишет LRT.
Премьер не назвала имя переговорщика, но напомнила, что для начала разговора у Вильнюса есть определенные условия.
Ранее она озвучивала несколько пунктов: через границу не должны запускаться метеорологические шары с контрабандой, все грузовики на литовской регистрации должны быть возвращены на родину без дополнительных сборов или финансовых штрафов, а Беларусь должна пресечь незаконную миграцию через границу.
«После выполнения основных условий, я думаю, мы могли бы рассмотреть со своей стороны определенные шаги вперед», — сказала премьер Литвы.
Напомним, спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул 27 марта в интервью LRT заявил, что белорусские калийные удобрения, с которых недавно были сняты санкции США, должны поставляться покупателям, в том числе США, через Литву.
Также Коул, говоря об отношениях Минска и Литвы, выразил надежду, что Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс рассмотрит предложение Коула о проведении встречи с официальным Минском на уровне заместителей министров, и назвала условия. Это же повторил президент Литвы Гитанас Науседа.
В ночь на 31 марта над Вильнюсским аэропортом временно закрывали воздушное пространство из-за подозрительных объектов — предположительно, метеозондов.