Литва назначила переговорщика с режимом Лукашенко 2 31.03.2026, 21:38

Об этом сообщила премьер-министр Литвы.

Для двусторонней политической встречи с Минском уже назначен ответственный представитель Вильнюса. Об этом заявила в эфире телеканала TV3 премьер-министр Литвы Инга Ругинене, пишет LRT.

Премьер не назвала имя переговорщика, но напомнила, что для начала разговора у Вильнюса есть определенные условия.

Ранее она озвучивала несколько пунктов: через границу не должны запускаться метеорологические шары с контрабандой, все грузовики на литовской регистрации должны быть возвращены на родину без дополнительных сборов или финансовых штрафов, а Беларусь должна пресечь незаконную миграцию через границу.

«После выполнения основных условий, я думаю, мы могли бы рассмотреть со своей стороны определенные шаги вперед», — сказала премьер Литвы.

Напомним, спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул 27 марта в интервью LRT заявил, что белорусские калийные удобрения, с которых недавно были сняты санкции США, должны поставляться покупателям, в том числе США, через Литву.

Также Коул, говоря об отношениях Минска и Литвы, выразил надежду, что Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс рассмотрит предложение Коула о проведении встречи с официальным Минском на уровне заместителей министров, и назвала условия. Это же повторил президент Литвы Гитанас Науседа.

В ночь на 31 марта над Вильнюсским аэропортом временно закрывали воздушное пространство из-за подозрительных объектов — предположительно, метеозондов.

