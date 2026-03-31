В РФ расследуют деятельность ЧВК «Ястреб» и ее основателя Марущенко 31.03.2026, 22:08

1,046

Алексей Марущенко

Бойцов этой ЧВК задерживали в Беларуси в 2020-м.

Следственный комитет (СК) РФ и ФСБ ведут расследование в отношении частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» и ее основателя Алексея Марущенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент Марущенко и ряд связанных с ним лиц находятся в СИЗО, их обвиняют в обмане почти сотни человек. Новобранцы, заплатившие миллионы рублей, рассчитывали служить именно в ЧВК – с более выгодными условиями, нежели в частях Минобороны, но, как полагает следствие, стали жертвами мошенничества. Помимо этого в материалах дела фигурируют обвинения в убийстве, вымогательстве, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

ООО «ЧВК «Ястреб»» было зарегистрировано в 2018 г. в Санкт‑Петербурге. В компании заявляли, что новым бойцам единовременно выплачивали 1,8 млн руб., а ежемесячная зарплата составляла от 210 000 руб. О деятельности компании заговорили в 2020 г., когда в Беларуси накануне «президентских выборов» Лукашенко задержал около 30 россиян. Их подозревали в подготовке госпереворота, но позже передали России и освободили.

По данным «Коммерсанта», в 2025 г. Марущенко задержали в Курской области - гарнизонный военный суд заключил его под стражу. Вместе с ним в СИЗО оказались учредитель брянского ЧОП «Ягуар» Артур Велисевич и еще несколько человек. Позже фигурантов дела этапировали в Москву, где расследованием занялись следователи ГВСУ СКР.

По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение 95 человек, которые поступали на военную службу по контракту через военный комиссариат. Им обещали, что после заключения контракта с Минобороны РФ они фактически будут служить в ЧВК. Члены организованной преступной группы предлагали будущим контрактникам передать деньги «за содействие в поступлении на службу в ЧВК», на приобретение военного имущества, на помощь семьям раненых и погибших военнослужащих и под иными надуманными предлогами. Вместе с этим, как считают в ГВСУ СКР, поступившие на счета обвиняемых, их семей и «доверенных лиц» суммы не пошли на заявленные цели - их присвоили организаторы ОПГ. Речь идет о многомиллионной афере, в связи с чем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Позже к этому делу присоединили уголовные дела по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство группой лиц), п. «ж» ч. 2 ст. 105 (умышленное убийство, совершенное группой лиц) и по п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия организованной группой).

Второй западный окружной военный суд по ходатайству Главного военного следственного управления СК РФ 31 марта продлил срок ареста Марущенко.

Марущенко - петербуржец из семьи с военными традициями, который называл себя офицером ГРУ и участником второй чеченской кампании. Как пишет «Коммерсантъ», он стоял у истоков создания ЧВК «Мар» и «Вежливые люди». По словам Марущенко, эти компании возникли в 2014 г. на фоне событий в Украине и в Крыму и изначально позиционировались как «объединение добровольцев». В их костяк входило около 70 боевых «штыков», еще до 400 человек были задействованы в «гуманитарных» проектах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com