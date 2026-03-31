Крупнейшая в мире морская ветроэлектростанция подключила первый кабель 31.03.2026, 23:47

Она обеспечит экологически чистой энергией более 3,3 миллиона домохозяйств.

Крупнейшая в мире морская ветроэлектростанция Hornsea 3 сделала важный шаг к реализации, успешно подключив первый экспортный кабель от дна Северного моря к побережью Великобритании, передает New Voice.

Этот проект, разработанный датской компанией Ørsted, имеет целью обеспечить экологически чистой энергией более 3,3 миллиона домохозяйств. Ожидается, что полный ввод объекта в эксплуатацию мощностью 2,9 ГВт состоится до конца 2027 года.

Прокладкой кабельных сетей занимается бельгийская группа Jan De Nul, которая до конца текущего года должна завершить монтаж 680 километров подводных линий. Система состоит из высоковольтных кабелей постоянного тока и оптоволокна для передачи данных.

После выхода на сушу энергия будет транспортироваться подземными путями на расстояние более 50 километров до подстанции в графстве Норфолк. Станция расположена примерно в 120 километрах от восточного побережья Англии и станет частью масштабного кластера Hornsea с общей мощностью 6 ГВт.

Технические параметры проекта впечатляют: морские преобразовательные станции поддерживаются стальными конструкциями высотой 54 метра и весом около 3500 тонн каждая. Для их возведения компоненты доставлялись из разных уголков мира, в частности из Таиланда и Нидерландов. На станции установят турбины Siemens Gamesa мощностью 14 МВт.

Инвестиции в проект оцениваются в 11,2 миллиарда долларов США. Кроме экологического эффекта, строительство Hornsea 3 создает около 5000 рабочих мест в строительной отрасли и еще 1200 постоянных позиций для обслуживания станции.

Этот проект является краеугольным камнем стратегии Великобритании по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

