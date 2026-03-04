Возле консульства США в Дубае произошел пожар после удара БПЛА 4.03.2026, 1:13

Пострадавших нет.

В Дубае беспилотник поразил район вблизи американского консульства, сообщили власти эмирата. В результате попадания возник пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших нет. Иранское агентство Tasnim утверждает, что удар пришелся по самому консульству.

Власти ОАЭ сообщили, что беспилотник ударил «по району рядом со зданием консульства». «Пожар, вспыхнувший в результате удара дрона по району рядом со зданием консульства США в Дубае, успешно локализован. О пострадавших не сообщается»,— написала пресс-служба руководства эмирата в соцсети X.

После начала войны на Ближнем Востоке иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Тегеран приступил к уничтожению «американских политических центров» на Ближнем Востоке. В ночь на 3 марта два БПЛА ударили по зданию посольства США в Саудовской Аравии.

