ОАЭ отвергли использование территории страны для атак на Иран

Эмираты подчеркнули, что не принимали решения о смене своей оборонительной политики.

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что страна не допускала использования своей территории, в том числе водного и воздушного пространств для каких-либо атак против Ирана. Это следует из сообщения МИДа на сайте.

«ОАЭ <...> не участвовали в войне и не допускали использования своей территории, территориальных вод или воздушного пространства для каких-либо атак против Ирана в соответствии со своей политикой добрососедства и деэскалации, а также в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Эмираты подчеркнули, что не принимали решения о смене своей оборонительной политики. При этом страна подверглась более чем 1000 атак.

