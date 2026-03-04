ОАЭ отвергли использование территории страны для атак на Иран

ОАЭ отвергли использование территории страны для атак на Иран5
- 4.03.2026, 3:19
- 4,716
Эмираты подчеркнули, что не принимали решения о смене своей оборонительной политики.
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что страна не допускала использования своей территории, в том числе водного и воздушного пространств для каких-либо атак против Ирана. Это следует из сообщения МИДа на сайте.
«ОАЭ <...> не участвовали в войне и не допускали использования своей территории, территориальных вод или воздушного пространства для каких-либо атак против Ирана в соответствии со своей политикой добрососедства и деэскалации, а также в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.
Эмираты подчеркнули, что не принимали решения о смене своей оборонительной политики. При этом страна подверглась более чем 1000 атак.