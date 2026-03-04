закрыть
6 марта 2026, пятница, 0:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ОАЭ отвергли использование территории страны для атак на Иран

5
  • 4.03.2026, 3:19
  • 4,716
ОАЭ отвергли использование территории страны для атак на Иран

Эмираты подчеркнули, что не принимали решения о смене своей оборонительной политики.

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что страна не допускала использования своей территории, в том числе водного и воздушного пространств для каких-либо атак против Ирана. Это следует из сообщения МИДа на сайте.

«ОАЭ <...> не участвовали в войне и не допускали использования своей территории, территориальных вод или воздушного пространства для каких-либо атак против Ирана в соответствии со своей политикой добрососедства и деэскалации, а также в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Эмираты подчеркнули, что не принимали решения о смене своей оборонительной политики. При этом страна подверглась более чем 1000 атак.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц