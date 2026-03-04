Мадрид ответил на заявление Трампа о прекращении торговли с Испанией 11 4.03.2026, 5:59

Ранее Испания отказалась предоставить свои военные базы американским силам, которые участвуют в операции против Ирана.

Мадрид является надежным торговым партнером для Вашингтона, США должны уважать международное право и двусторонние соглашения с Евросоюзом. Об этом испанское правительство заявило в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о прекращении торговли с Испанией, передает El Pais.

Кабмин подчеркнул, что Испания является «ключевым членом НАТО» и «крупной экспортной силой в ЕС», а также «надежным торговым партнером» для 195 стран мира, включая США. Правительство напомнило, что Мадрид поддерживает взаимовыгодные торговые отношения с Вашингтоном.

«Если администрация США желает пересмотреть их [отношения], она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Европейским союзом и США», — отметило испанское правительство.

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна отказалась предоставить свои военные базы американским силам, которые участвуют в операции против Ирана. Он отметил, что испанские базы не будут использоваться «ни для чего, что выходит за рамки соглашения с Соединенными Штатами и Устава ООН».

Во вторник, 3 марта, Трамп заявил, что США прекращают торговлю с Испанией. Он отметил, что Испания стала единственной страной НАТО, которая отказалась повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, и подчеркнул, что Соединенные Штаты могут «просто прилететь и воспользоваться» испанскими военными базами.

