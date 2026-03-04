Трамп пообещал страховку судам в Персидском заливе

Трамп пообещал страховку судам в Персидском заливе5
- 4.03.2026, 6:44
- 3,384
По разумной цене.
Финансовая корпорация развития США (DFC) будет предоставлять «по очень разумной цене» страховку от «политических рисков» и гарантии финансовой безопасности торговым судам, проходящим через Персидский залив, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
«Этим смогут воспользоваться все судоходные линии. При необходимости военно-морские силы США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив», — пообещал Трамп.
После начала военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля Тегеран заявил, что торговля через Ормузский пролив невозможна до последующего уведомления. Сейчас движение в Ормузском проливе практически остановлено, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.