Иран атаковал Иерусалим и Беэр-Шеву баллистическими ракетами

  • 4.03.2026, 8:56
  • 5,882
Иран атаковал Иерусалим и Беэр-Шеву баллистическими ракетами

Статистика указывает на истощение военных возможностей Тегерана.

В ночные часы 4 марта иранский режим осуществил очередную серию пусков баллистических ракет по территории Израиля. Сирены «Цева Адом» пронзили тишину в Иерусалиме, Беэр-Шеве и десятках других населенных пунктов, вынудив тысячи людей провести ночь в убежищах, пишет cursorinfo.co.il.

Несмотря на масштабность тревог, пресс-служба МАДА подтвердила, что на текущий момент пострадавших в ходе ночной атаки не зафиксировано. О серьезных разрушениях инфраструктуры также не сообщается, что свидетельствует о высокой эффективности работы систем противоракетной обороны.

Аналитики фиксируют любопытную динамику: с каждым днем войны количество воздушных целей со стороны Тегерана неуклонно снижается. За последние сутки было зафиксировано не менее 20 ракетных пусков, что является минимальным показателем с начала конфликта.

Всего за время боевых действий Иран выпустил около 400 ракет, целясь не только в израильские города, но и в военные объекты США и гражданские объекты на Ближнем Востоке. Данные о ежедневных пусках наглядно показывают «огневую диету», на которую вынужденно перешел КСИР:

День 1: 350 ракет и 800 беспилотников.

День 2: 200 ракет и 400 беспилотников.

День 3: 120 ракет и 500 беспилотников.

День 4: 60 ракет и 150 беспилотников.

Такое резкое падение активности (в 6 раз по ракетам и более чем в 5 раз по дронам) может указывать на то. что Тегеран сталкивается с критическим дефицитом готовых к запуску боеприпасов. Тем не менее, Командование тыла призывает граждан не терять бдительности. Даже одиночные пуски баллистических ракет представляют серьезную угрозу, а дисциплина при нахождении в защищенных помещениях остается главным залогом отсутствия жертв.

