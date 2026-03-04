Уничтожен иранский секретный ядерный комплекс и 300 ракетных пусковых установок
- 4.03.2026, 9:36
- 5,888
В Армии обороны Израиля раскрыли подробности.
Армия обороны Израиля с момента начала военной операции против Ирана уничтожила около 300 иранских пусковых установок баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
По данным ЦАХАЛа, с 28 февраля, то есть с момента начала военной операции против Ирана, израильская авиация совершила более 1600 боевых вылетов и сбросила по иранским стратегическим и военным объектам 4000 разных боеприпасов.
В результате этого уничтожены многочисленные иранские военные объекты, в том числе 300 ракетных пусковых установок. При помощи этих ракетных установок иранская армия наносила удары по Израилю и по военным базам США на Ближнем Востоке и их союзникам.
Под удар израильской авиации также попал секретный ядерный комплекс, в котором иранские ученые пытались создать главные компоненты для ядерного оружия. Называется этот секретный стратегический подземный объект «Минзадехей». Утверждается, что он располагался недалеко от Тегерана.