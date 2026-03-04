CNN: США готовят курдское восстание в Иране 4.03.2026, 9:58

4,618

Администрация Трампа провела переговоры с курдскими лидерами.

США готовят курдское восстание в Иране. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с планом.

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа вела активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

Иранские курдские вооруженные силы насчитывают «тысячи бойцов», действующих вдоль ирано-иракской границы, в основном в Иракском Курдистане, говорится в материале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com