CNN: США готовят курдское восстание в Иране
- 4.03.2026, 9:58
- 4,618
Администрация Трампа провела переговоры с курдскими лидерами.
США готовят курдское восстание в Иране. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с планом.
По их словам, администрация президента США Дональда Трампа вела активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.
Иранские курдские вооруженные силы насчитывают «тысячи бойцов», действующих вдоль ирано-иракской границы, в основном в Иракском Курдистане, говорится в материале.