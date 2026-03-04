закрыть
6 марта 2026, пятница, 11:24
CNN: США готовят курдское восстание в Иране

  • 4.03.2026, 9:58
  • 4,618
CNN: США готовят курдское восстание в Иране

Администрация Трампа провела переговоры с курдскими лидерами.

США готовят курдское восстание в Иране. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с планом.

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа вела активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

Иранские курдские вооруженные силы насчитывают «тысячи бойцов», действующих вдоль ирано-иракской границы, в основном в Иракском Курдистане, говорится в материале.

