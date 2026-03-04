Бельгия обвинила захваченный танкер «теневого флота» РФ в использовании фальшивого флага 1 4.03.2026, 10:21

И назначила залог в 10 млн евро.

Бельгия объявила залог в размере 10 ‌миллионов евро на российский нефтяной танкер Ethera, который был задержан в воскресенье, сообщило бельгийское правительство .

«Обнаружены ‌сорок пять нарушений, главным образом недействительные сертификаты, что вскрылось ‌после установления факта следования судна под неправомерно ‌заявленным флагом Гвинеи», — говорится в сообщении министерства Северного моря.

Ethera сможет выйти ‌в море только после внесения суммы и подтверждения на повторной инспекции соблюдения ею правил, включая оформление флага государства, получение действительных сертификатов и устранение технических неисправностей.

