Бельгия обвинила захваченный танкер «теневого флота» РФ в использовании фальшивого флага

Бельгия обвинила захваченный танкер «теневого флота» РФ в использовании фальшивого флага1
- 4.03.2026, 10:21
- 3,756
И назначила залог в 10 млн евро.
Бельгия объявила залог в размере 10 миллионов евро на российский нефтяной танкер Ethera, который был задержан в воскресенье, сообщило бельгийское правительство .
«Обнаружены сорок пять нарушений, главным образом недействительные сертификаты, что вскрылось после установления факта следования судна под неправомерно заявленным флагом Гвинеи», — говорится в сообщении министерства Северного моря.
Ethera сможет выйти в море только после внесения суммы и подтверждения на повторной инспекции соблюдения ею правил, включая оформление флага государства, получение действительных сертификатов и устранение технических неисправностей.