По всей Беларуси водители не могут зарядить электромобили на станциях Malanka

По всей Беларуси водители не могут зарядить электромобили на станциях Malanka13
- 4.03.2026, 10:48
- 8,026
Что произошло?
Сеть зарядных станций Malanka по всей Беларуси временно вышла из строя из-за аварии на облачной платформе оператора связи МТС. Водители электромобилей временно остались без возможности зарядить машины, пишет «Зеркало».
Утром пользователи сети Malanka столкнулись с массовым сбоем: зарядные станции перестали корректно работать почти во всех регионах страны. Водители сообщали о невозможности запускать зарядные сессии через мобильное приложение и об ограничении функционала некоторых сервисов.
Как объяснили в компании «Белоруснефть», произошел сбой в работе зарядных станций на территории всей страны. Также недоступны специальное мобильное приложение для водителей электрокаров и административная панель диспетчеризации.
«Причина — в неисправности серверного оборудования провайдера. Специалисты продолжают восстановление системы», — рассказали в компании.
«В данный момент наблюдаются сбои в работе нашего приложения и сайта — часть функций временно недоступна. По сообщению от СООО «Мобильные телесистемы» (МТС), проблема возникла на их стороне — аварийная ситуация на оборудовании облачной платформы. Специалисты «МТС» уже занимаются восстановлением, и мы надеемся, что это займет не слишком много времени», — уточнили представители сети Malanka.
Там ждут, когда внешний сервер заработает в штатном режиме, и обещают проинформировать, когда сервисы вернутся в строй.