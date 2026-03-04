закрыть
По всей Беларуси водители не могут зарядить электромобили на станциях Malanka

  • 4.03.2026, 10:48
По всей Беларуси водители не могут зарядить электромобили на станциях Malanka

Что произошло?

Сеть зарядных станций Malanka по всей Беларуси временно вышла из строя из-за аварии на облачной платформе оператора связи МТС. Водители электромобилей временно остались без возможности зарядить машины, пишет «Зеркало».

Утром пользователи сети Malanka столкнулись с массовым сбоем: зарядные станции перестали корректно работать почти во всех регионах страны. Водители сообщали о невозможности запускать зарядные сессии через мобильное приложение и об ограничении функционала некоторых сервисов.

Как объяснили в компании «Белоруснефть», произошел сбой в работе зарядных станций на территории всей страны. Также недоступны специальное мобильное приложение для водителей электрокаров и административная панель диспетчеризации.

«Причина — в неисправности серверного оборудования провайдера. Специалисты продолжают восстановление системы», — рассказали в компании.

«В данный момент наблюдаются сбои в работе нашего приложения и сайта — часть функций временно недоступна. По сообщению от СООО «Мобильные телесистемы» (МТС), проблема возникла на их стороне — аварийная ситуация на оборудовании облачной платформы. Специалисты «МТС» уже занимаются восстановлением, и мы надеемся, что это займет не слишком много времени», — уточнили представители сети Malanka.

Там ждут, когда внешний сервер заработает в штатном режиме, и обещают проинформировать, когда сервисы вернутся в строй.

