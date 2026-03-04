У США есть план: против режима в Иране может выступить мощная сила 5 4.03.2026, 10:58

9,424

Источники Reuters раскрыли сценарий удара изнутри.

Иранские курдские ополченцы в последние дни обсуждали с Вашингтоном, стоит ли атаковать силы безопасности Ирана на западе страны и как это делать. Об этом сообщили информагентству Reuters три источника, знакомые с ситуацией. Они говорили на условиях анонимности, «чтобы свободно обсуждать чувствительные военные планы», отмечают журналисты, передает 9tv.co.il.

Курды – традиционно наиболее враждебная к режиму аятолл часть общества. Коалиция курдских группировок базируется на границе Ирана и Ирака, в автономном регионе Иракский Курдистан. Сейчас они проходят подготовку к возможной атаке. Цель – ослабить иранские вооруженные силы. Задача – посеять хаос внутри страны, создать условия для восстания противников исламского режима, пока США и Израиль наносят удары по военным и ядерным объектам.

Собеседники журналистов уточнили, что окончательное решение об операции и сроках ее проведения пока не принято. Известно лишь, что курды запросили военную поддержку США.

Также источники сообщили, что в последние дни лидеры Иракского Курдистана в Эрбиле и власти в Багдаде связывались с администрацией Трампа – стороны обсуждали возможность помощи ЦРУ в поставках оружия.

Портал Axios на этой неделе писал, что президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с двумя лидерами Иракского Курдистана. Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить означенную информацию – ЦРУ, Пентагон и Белый дом отказались от комментариев. Правительство Курдского автономного региона также не ответило на запрос.

Reuters отмечает: «Любая операция с территории Ирака, вероятно, потребует значительной военной и разведывательной поддержки США. Курдские группы в Иракском Курдистане давно сотрудничают с США. При этом до сих пор не ясно, насколько успешными могут быть действия иранских курдских групп внутри Ирана, – их бойцы имеют разный уровень боевого опыта».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com