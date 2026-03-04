У США есть план: против режима в Иране может выступить мощная сила

У США есть план: против режима в Иране может выступить мощная сила5
Источники Reuters раскрыли сценарий удара изнутри.
Иранские курдские ополченцы в последние дни обсуждали с Вашингтоном, стоит ли атаковать силы безопасности Ирана на западе страны и как это делать. Об этом сообщили информагентству Reuters три источника, знакомые с ситуацией. Они говорили на условиях анонимности, «чтобы свободно обсуждать чувствительные военные планы», отмечают журналисты, передает 9tv.co.il.
Курды – традиционно наиболее враждебная к режиму аятолл часть общества. Коалиция курдских группировок базируется на границе Ирана и Ирака, в автономном регионе Иракский Курдистан. Сейчас они проходят подготовку к возможной атаке. Цель – ослабить иранские вооруженные силы. Задача – посеять хаос внутри страны, создать условия для восстания противников исламского режима, пока США и Израиль наносят удары по военным и ядерным объектам.
Собеседники журналистов уточнили, что окончательное решение об операции и сроках ее проведения пока не принято. Известно лишь, что курды запросили военную поддержку США.
Также источники сообщили, что в последние дни лидеры Иракского Курдистана в Эрбиле и власти в Багдаде связывались с администрацией Трампа – стороны обсуждали возможность помощи ЦРУ в поставках оружия.
Портал Axios на этой неделе писал, что президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с двумя лидерами Иракского Курдистана. Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить означенную информацию – ЦРУ, Пентагон и Белый дом отказались от комментариев. Правительство Курдского автономного региона также не ответило на запрос.
Reuters отмечает: «Любая операция с территории Ирака, вероятно, потребует значительной военной и разведывательной поддержки США. Курдские группы в Иракском Курдистане давно сотрудничают с США. При этом до сих пор не ясно, насколько успешными могут быть действия иранских курдских групп внутри Ирана, – их бойцы имеют разный уровень боевого опыта».