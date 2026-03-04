Министр обороны Израиля пообещал ликвидировать любого нового лидера Ирана 4.03.2026, 12:05

Исраэль Кац

Он будет законной целью для нанесения удара.

Израиль будет считать любого нового лидера Ирана, продолжающего курс своих предшественников, законной целью для нанесения удара, заявил министр обороны страны Исраэль Кац. «Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать реализовывать план по уничтожению Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам региона, а также угнетать иранский народ, станет безоговорочной мишенью для ликвидации. Неважно, как его зовут и где он прячется», — написал Кац в соцсети Х.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате израильского удара погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи, а также члены его семьи и не менее 40 высокопоставленных военно-политических чиновников. По данным источников Deutsche Welle и оппозиционного иранского телеканала Iran International, новым верховным лидером страны назначен 56-летний сын Хаменеи Моджтаба. До этого три иранских чиновника в разговоре с The New York Times (NYT) отметили, что Моджтаба Хаменеи является главным кандидатом на этот пост, а о его назначении могут официально объявить утром в среду, 4 марта. При этом, по их словам, в Тегеране опасаются, что сын Хаменеи сразу после объявления аятоллой может стать новой мишенью для США и Израиля.

Моджтаба — второй сын аятоллы Али Хаменеи. Он изучал теологию под руководством своего отца и других влиятельных учителей, а затем стал священнослужителем. Кроме этого, Моджтаба преподавал теологию в семинарии в Куме. «Моджтаба сейчас самый мудрый выбор, потому что он хорошо знаком с управлением и координацией силовых и военных аппаратов», — сказал NYT аналитик из Тегерана Мехди Рахмати. Близкий к сыну Хаменеи политик Абдолреза Давари отметил, что Моджтаба может стать «фигурой в стиле саудовского лидера Мухаммеда бин Салмана». «Он чрезвычайно прогрессивен», — подчеркнул Давари.

На данный момент Ираном временно руководят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также член Совета стражей Конституции.

