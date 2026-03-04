Трамп: Я предчувствовал, что они нападут первыми
Президент США заявил, что лично принял решение о войне с Ираном.
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он настоял на том, чтобы начать военную операцию против Ирана. Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос, не подтолкнул ли его к такому решению Израиль. По словам Трампа, он решил действовать на опережение после провала переговоров по ядерной сделке. «Израиль не вынуждал США начать операцию против Ирана. У нас были переговоры с этими сумасшедшими [Ираном], и я предчувствовал, что они нападут первыми», — заявил Трамп на брифинге.
По мнению президента США, исламская республика не стремилась к дипломатическому урегулированию. «Судя по тому, как шли переговоры, я думаю, они [Иран] собирались напасть первыми. А я не хотел, чтобы это произошло», — отметил Трамп. Также его спросили, какой итог военной операции США считают для себя «наихудшим». Трамп ответил, что таким сценарием станет приход к власти в Иране «кого-то столь же плохого, как прежний» правитель аятолла Али Хаменеи, ликвидированный 28 февраля. Ранее иранское оппозиционное СМИ сообщило, что новым верховным лидером исламской республики стал сын убитого — Моджтаба Хаменеи.